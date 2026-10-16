Finale de la CAN 2025: un faux document attribué au TAS agite la Toile

A la Une

Un document présenté comme une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) prétend que le titre de la CAN 2025 a été attribué au Sénégal. Selon plusieurs médias, il s’agit d’un faux.

Le document comporte plusieurs incohérences, à commencer par la compétition mentionnée. Il fait référence à une CAN 2026, alors que la procédure concerne l’édition 2025, organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les références du dossier qui y figurent ne correspondent pas non plus à celles de l’affaire portée devant le TAS, rapportent les mêmes sources. Cette publication intervient dans l’attente de l’issue du recours concernant la finale.

Pour rappel, la commission d’appel de la CAF avait déclaré le Sénégal perdant sur le score de 3-0 et accordé le titre au Maroc, en raison du retrait des joueurs sénégalais de la pelouse, avant leur retour pour reprendre la rencontre.

A ce stade, aucune décision officielle du TAS n’est venue trancher définitivement le différend. Le document relayé sur les réseaux sociaux ne constitue donc pas une annonce du tribunal.

L’incertitude demeure également sur le calendrier. Si des informations de presse évoquent un verdict entre le 18 et le 22 octobre, aucune date officielle n’a été annoncée par le TAS. Ces échéances restent ainsi à confirmer.

H.M.