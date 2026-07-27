Incendies en Europe: les derniers développements

Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

Espagne: nouvelle vague de chaleur à partir de mercredi, risques « extrêmes » d’incendies

L’Espagne s’apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur à partir de mercredi et ce, « au moins » jusqu’à dimanche, a annoncé lundi l’Agence météorologique nationale (Aemet), alertant de risques « extrêmes » d’incendies, au moment où le pays vit les pires feux de forêt de son histoire.

Incendies en Gironde: l’UE porte son dispositif à neuf avions et deux hélicoptères

L’Union européenne va renforcer son dispositif pour combattre l’incendie de Gironde avec un total de neuf avions et deux hélicoptères déployés à partir de mardi, a annoncé lundi la commissaire européenne Hadja Lahbib à l’AFP.

« C’est une course contre la montre que nos équipes sont en train de mener sur place avec évidemment les Français », a-t-elle assuré.

France : les incendies auront un effet « catastrophique » sur la faune sauvage, prévient la ministre de la Transition écologique

Les dégâts causés par les incendies sur la faune sauvage seront « catastrophiques », a prévenu lundi la ministre française de la Transition écologique Monique Barbut.

France : Macron se rend en Gironde rencontrer « des forces mobilisées » contre les incendies et « des élus »

Emmanuel Macron se rend en Gironde lundi « en milieu d’après-midi » afin de rencontrer « des forces mobilisées » contre l’incendie qui ravage le sud-ouest de la France et « des élus », a indiqué la présidence.

France : l’incendie en Gironde qui a ravagé plus de 42.000 hectares est « stabilisé » mais « pas fixé », annonce Nuñez

L’incendie en Gironde, dans le sud-ouest de la France, qui a ravagé quelque 42.000 hectares depuis mercredi est « stabilisé » mais n’est « pas fixé », a indiqué lundi le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

« Ca veut dire qu’il n’a pas progressé dans la nuit », a-t-il précisé lors d’une conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres, appelant à « vraiment rester très prudent » alors qu’un nouvel épisode de vague de chaleur est attendu à partir de mardi.

Journées décisives pour contrôler les incendies près de Madrid

Les journées de lundi et mardi seront « absolument déterminantes » pour maîtriser les incendies qui sévissent près de Madrid, a affirmé lundi le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

L’incendie de la « Sierra de l’ouest », dans la région de Madrid, se trouve tout proche de celui d’Ávila, dans la région voisine de Castille-et-Léon, les deux ayant ravagé en quelques jours environ 75.000 hectares à eux deux, soit sept fois la superficie de Paris.

France: « nouvelle vague de chaleur » confirmée à partir de mardi

La France connaîtra à partir de mardi une « nouvelle vague de chaleur », avec des températures élevées défavorables à la lutte contre les feux, a confirmé lundi Météo-France.

« Les fortes chaleurs s’installent sur une grande partie du pays mardi 28 juillet, avec un pic d’intensité mercredi 29 juillet », journée marquée par « des pointes à 40°C sur le Sud-Ouest ».

Canicule en France : les hôpitaux vont « encore souffrir », craint la fédération des établissements publics

Les hôpitaux, faute d’adaptation au réchauffement climatique, vont « encore souffrir » avec l’arrivée mardi d’une nouvelle vague de chaleur, sur le Sud-Ouest notamment, estime Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France (FHF).

Dans la Gironde embrasée, « l’appui essentiel » des agriculteurs pour amener l’eau aux pompiers

Des convois de tracteurs, pickups et utilitaires remplis d’eau sillonnent lundi les routes de Gironde pour prêter main-forte aux pompiers en lutte contre le mégafeu, temporairement apaisé.

France : aucun TGV au sud de Bordeaux sauf pour Toulouse, l’A63 fermée entre Bordeaux et Bayonne

Aucun train à grande vitesse ne circule au sud de Bordeaux lundi hormis ceux qui desservent Agen et Toulouse, et l’autoroute A63 est fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne, en raison des incendies qui frappent le Sud-Ouest, indiquent la SNCF et les sociétés d’autoroute.

Incendies près de Madrid : progression « ralentie », premiers retours à domicile prévus lundi

Les incendies qui sévissent près de Madrid « ont ralenti leur progression » dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la préfecture de la région de la capitale espagnole, qui prévoit dans la journée de premiers retours à domicile pour certains évacués.

France : dans le Var, autorités et habitants excédés par des mises à feux volontaires

« Ca suffit! »: le préfet du Var, Simon Babre, a dénoncé plusieurs départs de feu volontaires dans le Var à proximité du vaste incendie de Pontevès qui reste contenu lundi, mais continue de mobiliser plus d’un millier de sapeurs-pompiers.

Le représentant de l’État a annoncé sur son compte X trois départs de feu « quasi simultanés » dimanche en fin de journée sur la commune voisine de Varages. Il a qualifié ces « mises à feu volontaires » d’actes « inadmissibles » alors que les secours mènent une lutte acharnée contre le feu de Pontevès qui a parcouru 4.500 hectares.

France : les assureurs prennent des mesures exceptionnelles pour les victimes des incendies

Les victimes des incendies qui touchent la Gironde, les Landes et le Var, bénéficieront de mesures exceptionnelles pour leur relogement et la déclaration de leurs sinistres, a annoncé lundi le ministre de l’Economie, Roland Lescure.

Les assureurs prendront en charge les frais de relogement des quelque 220.000 personnes évacuées depuis mercredi à cause de l’incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d’Arcachon.