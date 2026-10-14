Météo Maroc: les prévisions de ce jeudi 15 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 octobre 2026.

– Temps passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est avec pluies ou averses locales.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez fréquents sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et localement sur la Méditerranée, le Saiss et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 22/25°C sur l’intérieur du Gharb, du Souss et le Sud, et de 15/22°C ailleurs.

– Température en baisse sur l’Oriental et le Sud-Est, en hausse sur les côtes sud et peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.