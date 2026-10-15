Maroc : plus de 76% des ménages estiment que leur niveau de vie s’est dégradé

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 59,2 points au troisième trimestre de 2026, contre 53,6 points le même trimestre de l’année précédente, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP, montrent qu’au troisième trimestre de 2026, l’ICM enregistre une légère baisse par rapport au trimestre précédent et une amélioration par rapport au même trimestre de l’année 2025 », indique le HCP dans une note d’information.

Ainsi, 76,3% des ménages déclarent, au T3-2026, une dégradation du niveau de vie au cours des douze derniers mois, 18,5% un maintien au même niveau et 5,2% une amélioration. Le solde d’opinion relatif à l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif à -71,1 points.

S’agissant de l’évolution du niveau de vie au cours des douze prochains mois, 51,7% des ménages s’attendent à une dégradation, 39,6% à un maintien au même niveau et 8,7% à une amélioration. Le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif à -43 points.

Le HCP fait également savoir qu’au 3ème trimestre de 2026, 61,3% contre 17,3% des ménages anticipent une hausse du chômage au cours des douze prochains mois. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à -44 points.

Par ailleurs, le Haut-Commissariat révèle que 63,8% contre 14,5% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables. Le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif à -49,3 points.

Au T3-2026, 58,2% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 39% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,8% affirment épargner une partie de leur revenu. Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages s’établit à -36,2 points.

Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des douze derniers mois, 44,9% contre 4,7% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Le solde d’opinion de cet indicateur se situe à -40,2 points.

Pour ce qui est de l’évolution de leur situation financière au cours des douze prochains mois, 16,5% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière, 65,1% à un maintien au même niveau et 18,4% à une dégradation. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à -1,9 point.

L’ICM est calculé sur la base de sept indicateurs, quatre relatifs à la situation générale et trois à la situation propre du ménage. Il s’agit de « l’évolution passée du niveau de vie », de « la perspective d’évolution du niveau de vie », de « la perspective d’évolution du nombre de chômeurs », de « l’opportunité d’achat de biens durables », de « la situation financière actuelle des ménages », de « l’évolution passée de la situation financière des ménages » et de « l’évolution future de la situation financière des ménages ».

S.L.