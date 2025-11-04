Maroc

Accident de la petite Ghita : la dernière décision de la Cour d’appel

Rédaction N4 novembre 2025 - 14:50

La Cour d’appel de Settat a décidé, ce mardi matin, de reporter l’affaire de la petite Ghita, renversée sur la plage de Sidi Rahal, près de Casablanca, au mardi 11 novembre courant.

Auparavant, le tribunal de première instance de Berrechid avait condamné le mis en cause à dix mois de prison ferme et à verser une indemnité de 400.000 dirhams à la victime.

Pour rappel, Ghita, venue d’Italie avec sa famille pour passer les vacances d’été au Maroc, a été renversée le dimanche 15 juin par un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui conduisait un véhicule tout-terrain tractant un jet-ski.

L’accident a provoqué une vive émotion parmi les estivants et les familles présentes, qui ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de mesures de sécurité sur de nombreuses plages du Royaume. Ils se sont dits choqués qu’on autorise l’accès aux véhicules dans des zones bondées de familles et d’enfants, surtout en période estivale et de forte affluence.

