Fuite de données. Affaire Jabaroot : la DGSN-DGST dément toute cyberattaque contre ses systèmes

A la Une

Le Pôle DGSN-DGST a démenti toute intrusion dans ses systèmes de sécurité à la suite de la diffusion récente de données présentées comme ayant été dérobées à ses bases informatiques.

Dans un communiqué, l’institution précise que les données personnelles récemment publiées ne proviennent en aucun cas d’un piratage de ses systèmes. Il s’agirait, selon la même source, de données anciennes récupérées à partir de bases de données et de systèmes d’information exploités par des compagnies d’assurance ainsi que par des organismes de couverture sociale et sanitaire.

Le Pôle DGSN-DGST a également mis en garde contre la circulation de photographies falsifiées, présentées de manière trompeuse comme représentant des fonctionnaires, hommes et femmes, relevant de différents services de sécurité. Il dénonce également la diffusion de documents contrefaits présentés comme de véritables documents officiels de sécurité.

Selon le communiqué, plusieurs éléments permettent de constater le caractère frauduleux de ces contenus, notamment l’utilisation d’uniformes et de grades militaires inexistants au Maroc et qui ne sont pas en vigueur au sein de la DGSN. Les documents diffusés comporteraient également des identités visuelles erronées ainsi que des fautes grammaticales manifestes.

Le Pôle DGSN-DGST rejette ainsi catégoriquement les informations faisant état d’une prétendue intrusion dans les systèmes de données sécuritaires, précisant que ces derniers ne sont pas connectés à des réseaux ouverts sur Internet.

Par ailleurs, les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier et d’interpeller toutes les personnes impliquées dans la fabrication, la production et la diffusion de ces fausses informations auprès du public.