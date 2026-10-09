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Alerte météo: orages et fortes pluies au Maroc
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 18H00 à 23H00, dans les provinces d’Ifrane, Khenifra, Al Haouz, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Zagora, Khouribga, Settat, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Azilal, Beni Mellal et Fquih Ben Salah, Errachidia, Midelt, Boulemane, Guercif, Figuig et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
S.L
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