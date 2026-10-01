Le Groupe Maroc Soir racheté par Mohamed Hassan Bensalah

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Mohamed Hassan Bensalah a conclu un accord en vue de l’acquisition du Groupe Maroc Soir. La finalisation de l’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Selon un communiqué publié par le quotidien Le Matin, ce projet entend ouvrir une nouvelle étape dans le développement du groupe de presse, au Maroc comme à l’international. Il prévoit notamment d’accélérer sa transformation numérique et de développer de nouveaux formats, pour répondre à l’évolution des usages et des habitudes de consommation de l’information.

Mohamed Hassan Bensalah souhaite ainsi renforcer la place du Groupe Maroc Soir dans un paysage médiatique en pleine mutation, tout en préservant son identité et sa ligne éditoriale actuelle. Cette évolution doit s’appuyer sur les principes de rigueur, de professionnalisme, de qualité de l’information, d’indépendance du traitement éditorial et de responsabilité.

Le projet vise également à consolider la capacité du groupe à accompagner les transformations économiques, sociales, culturelles et institutionnelles du Royaume. L’ambition affichée est celle d’un média ancré dans son environnement national, capable d’élargir son rayonnement international et de renforcer sa capacité d’innovation.

À cette occasion, Mohamed Hassan Bensalah a salué le travail accompli par Othman Al Omeir, ainsi que la contribution des équipes du Groupe Maroc Soir, qui ont participé, au fil des années, à bâtir sa notoriété et sa crédibilité.

H.M.