MOGA Festival : du lourd pour la 10e édition

Le MOGA Festival marque son 10e anniversaire à Essaouira par une programmation renforcée, prévue du 30 septembre au 4 octobre 2026, avec notamment 51 événements, 30 activités, deux concerts gratuits, 18 lieux partenaires et 32 « Hotspots », ont annoncé, jeudi à Casablanca, les organisateurs de cet évènement.

Présentée lors d’une conférence de presse, cette édition anniversaire verra le lancement de « MOGA PRO », un nouveau volet consacré à la formation et à la professionnalisation dans le domaine des musiques électroniques, en plus des programmations « MOGA OFF » et « MOGA IN ».

Le « MOGA OFF », prévu les 30 septembre et 1er octobre, proposera gratuitement dans différents espaces de la ville des DJ sets, concerts live, performances, workshops et masterclasses, ainsi que des activités liées notamment à la danse, aux cultures urbaines, au patrimoine et aux savoir-faire locaux.

La programmation comprend également des activités autour du « Food & Lifestyle », du sport et du bien-être, ainsi qu’un volet destiné aux enfants et aux familles.

S’exprimant à cette occasion, le cofondateur et organisateur du festival, Matthieu Corosine, a présenté cette 10e édition comme celle de la maturité, fruit de dix années d’existence au cours desquelles le festival a traversé différentes épreuves, qui ont contribué à forger son identité et à consolider son positionnement.

Il a souligné que cette édition s’inscrit également dans une nouvelle dynamique, avec un « MOGA OFF » qui prend une dimension accrue et se rapproche désormais d’un véritable festival parallèle, réunissant durant deux jours des soirées portées par des collectifs marocains, ainsi que des workshops et des masterclasses.

Cette programmation sera complétée par un large éventail d’activités destinées à favoriser la découverte d’Essaouira et de son environnement, allant de l’initiation au surf et au yoga ainsi que des activités culinaires et équestres, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

S’agissant du « MOGA IN », prévu du 2 au 4 octobre, M. Corozine a indiqué qu’il constituera le temps fort de cette édition, avec une programmation réunissant plusieurs têtes d’affiche internationales, correspondant à une ambition portée par les organisateurs depuis la création du festival.

Il a, à cet égard, fait état d’une édition particulièrement riche en nouveautés et en surprises, tout en exprimant l’espoir de voir le festival accueillir un public nombreux.

Abordant enfin le développement international de MOGA Festival, M. Corozine a annoncé une nouvelle étape au Brésil, avec la tenue d’une première édition de MOGA Bahia en novembre 2027 dans l’État de Bahia, après les expériences de MOGA Caparica au Portugal et de MOGA Cadix en Espagne.

De son côté, le directeur artistique et cofondateur du festival, Abdeslam Alaoui, a mis en avant la place accordée aux artistes marocains, qui représentent près de 70% d’une programmation d’une centaine d’artistes, avec notamment des collectifs issus de Marrakech, Tanger et Agadir, parmi lesquels Comptoir Electronik et Cartoon.

La programmation artistique sera notamment enrichie par la présence de trois têtes d’affiche, Anotr, Jamie Jones et The Martinez Brothers, une configuration présentée par M. Alaoui comme inédite dans l’histoire du festival.

Le volet « MOGA PRO » comprend notamment la « MOGA Academy », développée en partenariat avec l’Association 4S et avec le soutien du British Council, avec deux programmes de formation portant sur la gestion et la production de projets culturels, ainsi que sur la professionnalisation des DJs et producteurs de musiques électroniques.

L’ »Essaouira Dance Summit » se tiendra également le 1er octobre à Dar Souiri, avec la participation d’artistes et de professionnels marocains et internationaux. Co-organisé avec la Fondation Hiba et Lisbon Dance Summit, il portera notamment sur la structuration de la scène électronique, le développement des carrières à l’international et les nouvelles sources de revenus pour les artistes.

À travers cette édition anniversaire, MOGA entend ainsi consolider son ancrage à Essaouira tout en poursuivant son développement au Maroc et à l’international.