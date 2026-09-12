Fouzi Lekjaa à Agadir: « Le pouvoir d’achat doit être une priorité » (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a affirmé que le Maroc s’apprête à entrer dans une nouvelle phase qui nécessite une lecture réaliste et sincère de la situation des Marocains, ainsi qu’une définition claire de ce que le pays doit devenir à l’horizon 2030 et 2031.

Il a souligné que la prochaine étape devra être placée sous le signe du développement et de l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

S’exprimant lors d’une rencontre de communication organisée par le parti, ce samedi soir à Agadir, Lekjaa a estimé que l’amélioration du pouvoir d’achat devait constituer une priorité, notamment à travers la lutte contre la hausse des prix, l’augmentation des revenus des citoyens et la révision de plusieurs mesures sociales. Il a ainsi présenté une série de propositions portant notamment sur l’augmentation des salaires, le soutien aux veuves et une meilleure prise en charge des retraités, avec l’objectif de garantir une pension d’au moins 3.000 dirhams.

Le responsable partisan a également souligné que l’accumulation des problèmes auxquels cette catégorie est confrontée nécessite la mise en place d’un programme intégré faisant des jeunes une véritable force au service du développement. Il a parallèlement appelé à œuvrer pour bâtir, d’ici 2031, un secteur de la santé à la hauteur des attentes des citoyens.

Lekjaa a révélé que le PAM avait travaillé sur un ensemble de propositions concrètes dont le coût est estimé à environ 350 milliards de dirhams sur cinq ans. Il a insisté sur le fait que la mise en œuvre de cette vision ne passerait pas par une hausse des impôts supportés par les citoyens.

Il a également appelé à revoir le mode de distribution des produits de première nécessité afin de garantir des prix plus équilibrés entre producteurs et consommateurs, précisant que la vision défendue par le parti repose sur un mot d’ordre clair et sur la volonté de proposer des solutions concrètes et réalisables.

Pour conclure son intervention, Lekjaa a livré un message traduisant une ambition claire pour le Royaume. Il a estimé que le Maroc devait poursuivre son développement à la même vitesse que le TGV, avant d’exprimer l’espoir que les conditions permettent « d’en faire encore davantage, si Dieu le veut, car notre pays le mérite », selon ses termes.

H.M