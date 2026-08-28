Agadir accueille la 8e unité anti-explosifs de la DGSN au Maroc

Agadir accueille la huitième brigade régionale des artificiers de la DGSN. Cette unité d’élite assurera la détection d’engins suspects lors des grands événements et apportera son expertise technique aux enquêtes judiciaires régionales.

La préfecture de police d’Agadir a annoncé, jeudi, le déploiement de la brigade régionale des artificiers dans le cadre d’une cérémonie tenue au siège du centre de commandement.

Cette structure constitue la huitième unité anti-explosifs mise en service par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à l’échelle nationale, après celles des préfectures de police de Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Oujda, Marrakech et Laâyoune. Sur le plan opérationnel, la création de cette brigade vise à soutenir les services décentralisés de la police. Les missions dévolues à ces spécialistes sont transversales