Agadir: Mohamed Chaouki lance la bataille électorale du RNI avec un « programme de confiance »

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que son parti aborde les prochaines échéances électorales en position de confiance, fort d’un bilan gouvernemental et d’un programme clair. Il a appelé à faire de la compétition politique un affrontement autour des programmes, des bilans et des arguments, loin des surenchères.

S’exprimant lors d’une rencontre de communication organisée samedi soir à Agadir, Chaouki a estimé que le bilan des réalisations du RNI dans la capitale du Souss constitue une base de discussion avec les citoyens. Il s’est interrogé, en revanche, sur les alternatives et les idées proposées par les autres formations politiques, aussi bien dans le domaine politique que sur la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe.

Le président du parti a insisté sur le fait qu’un parti fort est celui qui investit dans son organisation, va sur le terrain et reste constamment à l’écoute des citoyens. « La confiance ne vient pas soudainement, elle se construit par une présence continue », a-t-il souligné.

Chaouki a également affirmé que le RNI n’est pas « un simple groupe », mais un parti qui investit dans sa structuration et œuvre à faire connaître son programme auprès des citoyens. La force du parti, a-t-il ajouté, « nous la tirons de vous, les fidèles ».

Évoquant le bilan du gouvernement, Chaouki a estimé que le RNI a accumulé un bilan « réel qui mérite un véritable débat politique ». Il a notamment mis en avant l’amélioration des revenus de certaines catégories de Marocains, ainsi que des réformes qu’il a qualifiées de « révolutionnaires » dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Le président du RNI a appelé à adopter une nouvelle manière de faire de la politique. La prochaine étape, a-t-il dit, doit reposer sur « un bilan contre un bilan, un programme contre un programme et un argument contre un argument ». Il a également souligné qu’aucun camp ne pouvait se proclamer vainqueur avant que les citoyens ne se prononcent dans les urnes.

Poursuivant son intervention, Chaouki a critiqué la tendance à réduire la critique politique à de simples railleries. « Les railleries ne peuvent pas se substituer aux politiques gouvernementales », a-t-il déclaré, soulignant que les Marocains souhaitent une action gouvernementale attentive au pouvoir d’achat, capable d’améliorer les salaires, de réduire les disparités territoriales, de favoriser le développement économique et de donner aux citoyens les moyens nécessaires.

Le responsable politique a ajouté que son parti ambitionne de diriger un gouvernement « capable, compétent et persévérant au service de la nation ». Il a précisé que le RNI abordera les prochaines échéances sous le slogan « Programme de confiance », avec un bilan et un programme clairement définis.

Sur le plan électoral et organisationnel, Chaouki a annoncé l’investiture de sept candidats du parti dans les circonscriptions de la région de Souss-Massa. Il s’agit de Zeina Idhlli dans la circonscription d’Agadir Ida-Outanane, Omar Amine à Inezgane-Aït Melloul, Ismail Karam à Chtouka-Aït Baha, Abdellah Ghazi à Tiznit, Mustapha Tdomant à Tata, Lahcen Saadi dans la circonscription de Taroudant-Nord et Nadia Bouhdoud dans celle de Taroudant-Sud.

La rencontre a également été marquée par l’annonce officielle de la candidate investie tête de liste régionale du parti à Souss-Massa. Il s’agit de Zakia Driouich, membre du bureau politique du RNI et secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime au sein du gouvernement actuel.

Enfin, le président du RNI a réaffirmé que son parti entend aborder les prochaines élections en position de confiance, en mettant son bilan et son programme face aux propositions et alternatives des différentes forces politiques, tout en laissant le dernier mot aux électeurs.