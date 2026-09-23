Législatives 2026: les électeurs de Rabat expriment leurs attentes

Les électeurs se sont rendus aux bureaux de vote à Rabat, mercredi, pour choisir leurs représentants à la Chambre des représentants, dans un climat empreint de responsabilité et de patriotisme, avec l’espoir que ce scrutin constitue une nouvelle étape à même de renforcer le choix démocratique et l’État des institutions.

Dans des déclarations à la MAP, des électeurs ont exprimé leur souhait de voir cette échéance déboucher sur un gouvernement en mesure de relever les défis économiques et sociaux et de répondre aux attentes des citoyens.

Dans ce sens, Rabiaa (76 ans) a indiqué qu’elle avait tenu à accomplir son devoir électoral, à l’instar de ses concitoyens, exprimant l’espoir que les nouveaux élus assument pleinement leurs responsabilités et contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyens.

La participation au scrutin demeure une étape essentielle pour tout citoyen, a-t-elle affirmé, souhaitant que ces élections aboutissent à ce qui est « dans l’intérêt du pays et de ses citoyens ».

Pour sa part, Younes (52 ans) a confié que le fait de se rendre aux urnes constituait un devoir national en vue de choisir les représentants de la Nation pour la prochaine législature.

Le quinquagénaire, accompagné de son épouse qui a également voté, a mis l’accent sur l’importance de la responsabilité qui incombe aux élus et aux responsables de la gestion de la chose publique, afin qu’ils soient à la hauteur de leur mission.

De son côté, Fatima, la cinquantaine, s’est dite satisfaite d’avoir participé au scrutin, tout en formulant le souhait que ces élections permettent de faire émerger une élite capable de promouvoir plusieurs secteurs, notamment la santé et l’éducation, de manière à répondre aux aspirations des différentes franges de la société.

Même son de cloche du côté des jeunes : Mohamed Amine (28 ans) a souligné que la participation de la jeunesse à l’opération électorale était essentielle, puisqu’elle représente la génération de demain, précisant que le vote constitue un droit constitutionnel et un acte citoyen permettant de choisir les représentants de la Nation pour les cinq prochaines années.

Il a également exprimé l’espoir de voir les nouveaux élus répondre aux aspirations des citoyens et œuvrer à garantir un avenir meilleur aux jeunes.

Walid, âgé d’une vingtaine d’années, a déclaré avoir voté en faveur du parti politique qui avait su le convaincre, se disant heureux d’avoir exercé son droit constitutionnel et démocratique. Il s’est également dit fier d’avoir voté par procuration au nom de son frère jumeau, qui réside aux États-Unis.