Ouarzazate: le message fort de Fouzi Lekjaa à la Jeunesse (VIDEO)

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a consacré une place importante aux jeunes dans son programme et sa campagne électorale, en mettant notamment l’accent sur la nécessité de favoriser leur intégration dans le marché du travail et de les accompagner dès leur parcours scolaire.

Dans ce contexte, Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du PAM, a affirmé samedi, lors d’un meeting devant une foule à Ouarzazate dans le cadre de la campagne électorale pour le scrutin du 23 septembre 2026, que la jeunesse constitue une priorité pour le parti.

Il a insisté sur la nécessité de réunir les conditions permettant aux jeunes de construire leur avenir dans leur propre pays, tout en contribuant à y créer de la richesse.

Fouzi Lekjaa a également appelé à préserver la dignité des jeunes et à garantir leurs droits. « C’est leur pays. Ils doivent pouvoir y travailler, y créer de la richesse et y vivre pleinement dans la dignité », a-t-il déclaré.