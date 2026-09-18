De fortes crues paralysent l’axe Ouarzazate-Zagora

A la Une

Les fortes pluies qui ont touché, jeudi, plusieurs villes du Maroc ont provoqué d’importantes crues, ce qui a entraîné la coupure de la route reliant Ouarzazate à Zagora et perturbé la circulation sur cet axe.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les averses enregistrées dans la province de Ouarzazate ont rendu la route impraticable au niveau d’Agdez, paralysant temporairement le trafic.

Alertées, les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie royale se sont rendus sur place afin de sécuriser la zone, de réguler la circulation et de veiller à la sécurité des automobilistes et des autres usagers de la route.

Les précipitations intenses, accompagnées d’orages, ont également provoqué une hausse du niveau des cours d’eau et de puissants écoulements. La prudence reste donc de mise, particulièrement sur les tronçons situés à proximité des oueds.

H.M.