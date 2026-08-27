Ouarzazate : des acteurs politiques et élus quittent le RNI pour rejoindre le PAM

La province de Ouarzazate a connu un tournant politique majeur, marqué par l’annonce de l’adhésion collective au Parti authenticité et modernité (PAM) d’une coordination regroupant des acteurs politiques, associatifs ainsi que des élus.

Cette décision repose, selon les intéressés, sur leur conviction quant au projet de société démocratique porté par le parti et à son ouverture aux compétences. Ils appellent également les différentes parties concernées à se rallier à ce choix afin de servir les intérêts de la région, loin du clientélisme et de l’exclusion.

Cette décision intervient après le gel de l’ensemble de leurs relations organisationnelles avec le Rassemblement national des indépendants (RNI), en réaction à ce que les signataires qualifient de démarche imposée, fondée sur l’exclusion des militants de base et l’absence d’écoute de leurs revendications locales.

Cette rupture constitue notamment une protestation directe contre l’imposition de la candidature de Youssef Chari pour les prochaines échéances électorales. Les signataires dénoncent son absence sur le terrain dans l’ensemble des communes de la province au cours des cinq dernières années, ainsi que l’absence, selon eux, de tout bilan de développement à son actif.

Dans leur communiqué, les acteurs concernés soulignent que les militants et les habitants rejettent cette situation et expriment clairement leur préférence pour la candidature d’Abdellatif Afir, au nom des principes d’une véritable pratique démocratique et dans le souci de respecter la volonté de la base militante.