L’ONCF adapte son plan de transport à l’avancement des travaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de l’avancement des travaux de la Ligne à Grande Vitesse Kenitra-Marrakech et des interventions menées parallèlement sur les lignes conventionnelles, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) informe ses voyageurs que des adaptations temporaires de la circulation des trains interviendront au cours des prochaines semaines.

Rendues nécessaires par la progression des chantiers, ces mesures visent à accompagner la montée en cadence des travaux dans des conditions optimales de sécurité, tout en veillant à maintenir la continuité du service dans les meilleures conditions possibles.

Ces adaptations interviendront en deux temps.

Étape 1 : des adaptations ponctuelles les 5 et 6 septembre 2026

Des travaux programmés du samedi 5 septembre à 23h00 au dimanche 6 septembre à 23h00 entraîneront des adaptations de la circulation ferroviaire sur plusieurs dessertes. Afin d’assurer la continuité des déplacements des voyageurs concernés, l’ONCF mettra en place des solutions alternatives et des dispositifs de correspondance :

TNR El Jadida : limitation des trains à Bouskoura, avec correspondance vers les trains Al Atlas ;

: limitation des trains à Bouskoura, avec correspondance vers les trains Al Atlas ; TNR Settat : suspension temporaire de la desserte et orientation des voyageurs vers les trains Al Atlas ;

: suspension temporaire de la desserte et orientation des voyageurs vers les trains Al Atlas ; TNR Aéroport : suspension temporaire de la desserte ferroviaire, remplacée par des navettes autocars Supratours ;

: suspension temporaire de la desserte ferroviaire, remplacée par des navettes autocars Supratours ; Safi-Casablanca : suspension du train direct reliant les deux villes ;

: suspension du train direct reliant les deux villes ; Khouribga : limitation des trains à Berrechid, avec correspondance vers les trains Al Atlas ;

: limitation des trains à Berrechid, avec correspondance vers les trains Al Atlas ; Trains Al Atlas : des retards et des ajustements des temps de parcours sont à prévoir.

Durant cette période, l’ONCF déploiera un dispositif d’information et d’accompagnement renforcé pour informer les voyageurs en temps utile, les orienter et faciliter leurs déplacements.

Étape 2 : un nouveau plan de transport à compter du 14 septembre 2026

Après une première phase engagée le 15 septembre 2025, les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Kenitra-Marrakech entreront, à compter du 14 septembre 2026, dans une nouvelle étape. Cette deuxième phase s’accompagnera de la mise en place d’un nouveau plan de transport, conçu pour adapter les circulations aux contraintes du chantier tout en assurant la continuité du service et en limitant, autant que possible, l’impact sur les déplacements des voyageurs.

Ce nouveau plan prévoit notamment des adaptations de certaines dessertes, des modifications d’horaires, des limitations de parcours, ainsi que la fermeture progressive de certaines gares, dont la gare des Facultés et la gare Ennassim.

Pour permettre aux voyageurs d’anticiper au mieux leurs déplacements, l’ONCF communiquera, à partir de la semaine du 7 septembre 2026, le détail de l’ensemble de ces adaptations ainsi que leurs impacts sur les différents axes. Des dispositifs d’information et d’accompagnement seront par ailleurs déployés dans les gares, à bord des trains et sur les canaux digitaux de l’ONCF, afin de garantir une information claire et actualisée.

L’ONCF remercie ses voyageurs pour leur compréhension et leur coopération durant cette période de travaux, dont l’avancement se poursuit à un rythme soutenu, conformément au calendrier établi. Ces chantiers participent pleinement à la dynamique de modernisation, de développement et de transformation du réseau ferroviaire national, au service d’une mobilité plus performante, plus durable et mieux adaptée aux besoins de demain.

Pour toute information complémentaire, les voyageurs sont invités à consulter les horaires de leurs trains avant tout déplacement, à travers les canaux officiels de l’ONCF :

Site marchand : www.oncf-voyages.ma

Application mobile : ONCF Voyages

Centre de Relations Clients : 2255 (coût de la communication locale)

Chatbot M’ONCF : 06 67 65 22 55