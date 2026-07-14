Le trafic ferroviaire perturbé entre Kénitra et Casablanca

Le trafic ferroviaire a connu d’importantes perturbations dans la matinée de ce mardi sur l’axe Kénitra-Casablanca, à la suite d’un incident technique ayant affecté le train navette rapide (TNR) n°10.

Dans un communiqué, l’Office national des chemins de fer (ONCF) précise qu’à 8h15, le TNR n°10 a été contraint de s’arrêter entre les gares de Kénitra et Sidi Taïbi en raison d’une panne technique soudaine. Cet incident a entraîné des perturbations temporaires de la circulation des trains de voyageurs sur l’axe Kénitra-Casablanca.

L’ONCF indique qu’immédiatement après la survenue de cette panne, l’ensemble de ses équipes a été mobilisé et tous les moyens techniques nécessaires ont été déployés afin de rétablir le trafic dans les meilleurs délais. La circulation ferroviaire a finalement repris son cours normal aux alentours de 9h40.

Parallèlement, des solutions alternatives ont été mises en place afin d’assurer la continuité des déplacements des voyageurs et de limiter, autant que possible, les désagréments causés par cette interruption.

L’ONCF a enfin présenté ses excuses à ses clients pour la gêne occasionnée par cet incident technique et les a remerciés pour leur compréhension.

D.Y