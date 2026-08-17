Carburants au Maroc : du changement dans les prix de l’essence et du gasoil

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Les stations-service au Maroc ont enregistré, ce lundi, une nouvelle hausse du prix du gasoil, tandis que celui de l’essence a reculé de 30 centimes.

Selon les sociétés de distribution de carburants, le prix du gasoil a augmenté d’environ 65 centimes pour s’établir entre 14,50 et 15 dirhams le litre. Ces hausses successives accentuent la pression économique sur les citoyens et les professionnels, dans un contexte marqué par l’attente des évolutions des marchés mondiaux de l’énergie et de leur répercussion sur les prix au niveau national.

Dans le même contexte, El Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la Samir, a indiqué que, selon les données du marché international, le prix du gasoil est passé d’environ 7,5 à 9,4 dirhams entre la première et la seconde moitié de juillet 2026, soit une augmentation de plus de 25 %.

Durant la même période, le prix du baril de pétrole a progressé de moins de 10 %, dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et des tensions impliquant les États-Unis, Israël, l’Iran et les pays du Golfe. Ces conflits ont notamment entraîné des restrictions au niveau des détroits et des dommages aux infrastructures énergétiques.

H.M.