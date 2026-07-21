Maroc

Devises vs Dirham : les cours du mardi 21 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 juillet 2026 - 09:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 21 juillet.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1608 – 11,8086

1 DOLLAR U.S.A. 8,8942 – 10,3366

1 DOLLAR CANADIEN 6,3251 – 7,3507

1 LIVRE STERLING 11,957 – 13,895

1 LIVRE GIBRALTAR 11,957 – 13,895

1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3689 – 2,7531

1 DINAR KOWEITIEN 28,7 – 33,354

1 DIRHAM E.A.U. 2,4216 – 2,8142

1 RIYAL QATARI 2,4397 – 2,8353

1 DINAR BAHREINI 23,592 – 27,418

100 YENS JAPONAIS 5,4704 – 6,3574

1 RIYAL OMANI 23,096 – 26,842

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