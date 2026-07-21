Maroc
Devises vs Dirham : les cours du mardi 21 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 21 juillet.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1608 – 11,8086
1 DOLLAR U.S.A. 8,8942 – 10,3366
1 DOLLAR CANADIEN 6,3251 – 7,3507
1 LIVRE STERLING 11,957 – 13,895
1 LIVRE GIBRALTAR 11,957 – 13,895
1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3689 – 2,7531
1 DINAR KOWEITIEN 28,7 – 33,354
1 DIRHAM E.A.U. 2,4216 – 2,8142
1 RIYAL QATARI 2,4397 – 2,8353
1 DINAR BAHREINI 23,592 – 27,418
100 YENS JAPONAIS 5,4704 – 6,3574
1 RIYAL OMANI 23,096 – 26,842
A regarder aussi
Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)