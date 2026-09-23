Economie
Devises vs Dirhams: les cours du mercredi 23 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 23 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1597 * 11,8073
1 DOLLAR U.S.A. 8,8965 * 10,3391
1 DOLLAR CANADIEN 6,3153 * 7,3395
1 LIVRE STERLING 11,837 * 13,757
1 LIVRE GIBRALTAR 11,837 * 13,757
1 FRANC SUISSE 10,815 * 12,569
1 RIYAL SAOUDIEN 2,369 * 2,7532
1 DINAR KOWEITIEN 28,795 * 33,465
1 DIRHAM E.A.U. 2,4221 * 2,8149
1 RIYAL QATARI 2,4404 * 2,8362
1 DINAR BAHREINI 23,598 * 27,424
100 YENS JAPONAIS 5,6374 * 6,5516
1 RIYAL OMANI 23,107 * 26,855