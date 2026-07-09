Une femme tuée et cinq blessés dans le renversement d’un taxi près de Settat

Un tragique accident de la circulation a endeuillé la province de Settat ce mercredi. Le renversement d’un taxi, survenu sur la route régionale reliant Settat à El Brouj, a coûté la vie à une passagère et blessé cinq autres personnes.

Le drame s’est produit au niveau du douar Ouled Attou, dans la commune de Beni Khloug. Selon les premiers éléments recueillis par Le Site Info, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une vitesse excessive, entraînant le basculement du taxi au milieu de la chaussée.

Les secours, dépêchés sur les lieux, ont procédé à l’évacuation en urgence des cinq blessés vers l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. La dépouille de la victime a, quant à elle, été transférée à la morgue.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie royale afin de déterminer avec précision les circonstances de cet accident mortel.

D.Y