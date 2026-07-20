23 femmes blessées après le renversement d’un autocar près de Driouch

Vingt-trois femmes ont été blessées, à des degrés divers, dans la nuit de dimanche à lundi, à la suite du renversement d’un autocar au niveau de la commune de Tazaghine, dans la province de Driouch.

Selon les informations de Le Site Info, le véhicule assurait une excursion féminine entre Al Hoceïma et Berkane lorsqu’il s’est renversé après que le chauffeur a perdu le contrôle du volant, pour des raisons qui restent à déterminer.

Les victimes ont été rapidement prises en charge par les équipes de secours avant d’être transférées à l’hôpital provincial de Driouch, où elles ont reçu les soins nécessaires.

L’accident a provoqué une importante mobilisation des autorités locales. Les éléments de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont déployés sur les lieux afin de sécuriser le périmètre, porter assistance aux blessées et faciliter leur évacuation vers l’établissement hospitalier.

Parallèlement, une enquête a été ouverte par les services compétents pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident et en déterminer les causes.

D.Y