Vague de chaleur : série de mesures de l’ONCF pour accompagner les voyageurs

Face à la vague de chaleur qui touche actuellement le Maroc, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé la mise en place d’un ensemble de mesures destinées à assurer les déplacements des voyageurs dans les meilleures conditions.

L’ONCF indique avoir mobilisé l’ensemble de ses équipes afin d’accompagner les passagers et de veiller à leur offrir les meilleures conditions de confort tout au long de leur voyage.

Dans un communiqué, l’Office explique que les températures exceptionnellement élevées enregistrées dans plusieurs régions du Royaume ont accru la pression sur certains équipements techniques des trains, notamment les systèmes de climatisation de certaines voitures. Cette situation a, dans certains cas, entraîné une baisse du niveau de confort à bord.

L’ONCF souligne que ces fortes chaleurs ont exercé, ces derniers jours, une pression inhabituelle sur les installations de climatisation de certains trains, l’amenant à prendre une série de mesures préventives et correctives.

Parmi les dispositions mises en œuvre figurent la réalisation de contrôles techniques réguliers avant le départ de chaque train, une intervention immédiate en cas de détection d’une anomalie technique, le renforcement des équipes d’information et d’assistance dans les gares ainsi qu’à bord des trains, ainsi que la mobilisation du centre de relation clientèle pour fournir des informations, accompagner les voyageurs et répondre rapidement à leurs demandes.

D.Y