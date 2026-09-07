Vague de chaleur au Maroc : jusqu’à quand va-t-elle durer ?

Une nouvelle vague de chaleur touche plusieurs régions du Maroc. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), cet épisode de fortes températures se poursuivra de dimanche à mardi, avec des maximales pouvant atteindre 46 °C dans certaines provinces. Des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent sont également attendues dans plusieurs zones.

Jusqu’à quand va durer la vague de chaleur au Maroc ?

La vague de chaleur annoncée par la DGM est prévue jusqu’à mardi 8 septembre dans plusieurs provinces du Royaume. Les températures les plus élevées, comprises entre 42 et 46 °C, concerneront de dimanche à mardi les provinces d’Assa-Zag, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Es-Semara et Zagora.

Dans d’autres provinces, les températures oscilleront entre 38 et 42 °C dimanche et lundi, notamment à Tan-Tan, Skhirate-Témara, Khémisset, Rehamna, Ouezzane, Larache, Taounate, El Kelâa des Sraghna, Laâyoune, Guelmim, Settat, Khouribga, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Taroudant, Fquih Ben Salah, Béni Mellal et Salé. A partir de mercredi les températures seront inférieures, mais resteront tout de même plus importantes qu’en temps normal.

Des orages accompagnés de grêle attendus

La chaleur ne sera pas le seul phénomène météorologique à surveiller. Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages, avec des cumuls compris entre 25 et 35 mm, sont attendues dimanche entre 14h00 et 23h00.

Ces précipitations concerneront notamment les provinces d’Azilal, Boulemane, Rehamna, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Chichaoua, Al Haouz, Settat, Khouribga, Taroudant, Ouarzazate, Figuig, Midelt, Khénifra, Ifrane, Fquih Ben Salah et Béni Mellal.

Jusqu’à 46 °C dans plusieurs villes

Pour ce lundi 7 septembre, les températures maximales prévues illustrent l’ampleur de cet épisode chaud. Smara et Aousserd atteindront 46 °C, tandis que Laâyoune devrait enregistrer 42 °C.

À Marrakech, le mercure pourrait atteindre 42 °C, contre 41 °C à Meknès, Fès et Taounate. Les maximales seront également élevées à Settat et Khouribga, avec 40 °C, et à Béni Mellal avec 39 °C.

Sur le littoral, les températures seront nettement plus modérées, avec 27 °C à Casablanca, 30 °C à Rabat, 29 °C à El Jadida et 28 °C à Al Hoceïma.

Les températures prévues lundi 7 septembre

Ville Min. Max. Oujda 23 °C 36 °C Bouarfa 24 °C 35 °C Al Hoceïma 21 °C 28 °C Tétouan 23 °C 27 °C Tanger 24 °C 33 °C Kénitra 23 °C 36 °C Rabat 22 °C 30 °C Casablanca 23 °C 27 °C El Jadida 23 °C 29 °C Settat 25 °C 40 °C Safi 22 °C 38 °C Khouribga 26 °C 40 °C Béni Mellal 27 °C 39 °C Marrakech 24 °C 42 °C Meknès 27 °C 41 °C Fès 27 °C 41 °C Ifrane 19 °C 31 °C Taounate 27 °C 41 °C Errachidia 26 °C 37 °C Ouarzazate 23 °C 36 °C Agadir 24 °C 37 °C Essaouira 22 °C 34 °C Laâyoune 22 °C 42 °C Smara 23 °C 46 °C Dakhla 17 °C 28 °C Aousserd 27 °C 46 °C Lagouira 20 °C 29 °C Midelt 21 °C 33 °C

La DGM appelle ainsi à la vigilance face à cet épisode de fortes chaleurs et d’instabilité orageuse, qui concernera plusieurs régions du Royaume au cours des prochains jours.