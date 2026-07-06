Royal Air Maroc ajoute de nouveaux vols spéciaux vers Boston et New York

Face au fort engouement suscité par les vols spéciaux reliant Casablanca à Boston, lancés pour permettre aux supporters marocains d’accompagner les Lions de l’Atlas en quarts de finale de la plus prestigieuse compétition de football au monde, Royal Air Maroc renforce son dispositif en programmant de nouvelles rotations vers Boston et New York.

Ces vols spéciaux viennent compléter l’offre initiale afin de répondre à la très forte demande enregistrée à l’approche de la rencontre prévue le jeudi 9 juillet.

En plus des vols directs vers Boston, la compagnie nationale met également en place des liaisons spéciales directes entre Casablanca et New York. Les départs sont programmés du 6 au 9 juillet, tandis que les vols retour seront assurés entre le 10 et le 19 juillet.

Les billets sont proposés au tarif unique de 10.000 dirhams en classe économique. Ils sont valables à date fixe, non modifiables et non remboursables. Ce tarif s’applique aussi bien aux vols spéciaux à destination de Boston qu’à ceux de New York.

La mise en vente des billets débutera à 13h00 ce lundi 6 juillet, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié : https://golions.royalairmaroc.com.