Maroc – France : la RAM déploie un pont aérien exceptionnel vers Boston

Après la qualification héroïque des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale du Mondial 2026, Royal Air Maroc, transporteur officiel de l’équipe nationale, franchit un nouveau cap dans sa mobilisation pour porter haut les couleurs du Royaume.

L’exploit des Lions, qui disputeront leur prochain match à Boston le 9 juillet 2026, a déchaîné l’enthousiasme des supporters marocains. Consciente de cette ferveur populaire, la Compagnie Nationale a immédiatement actionné tous ses leviers techniques et logistiques pour permettre au plus grand nombre de vivre ce rendez-vous historique.

Royal Air Maroc déploie ainsi un pont aérien exceptionnel vers la ville de Boston. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de l’élan entamé dès le premier tour et renforcé lors des phases précédentes, afin de transformer l’aventure des Lions en une véritable épopée collective.

Dans ce cadre, Royal Air Maroc met en place un programme aérien spécial à destination de Boston, avec 12 vols directs au départ de Casablanca. La Compagnie mobilisera des avions gros-porteurs pour offrir une capacité totale de 3 600 sièges, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.

Afin de permettre au plus grand nombre de supporters d’effectuer ce déplacement, les billets seront proposés au tarif unique de 10 000 MAD en classe économique, à date fixe, non modifiable et non remboursable.

Les billets seront mis en vente à partir de 21h30 ce jour, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié : https://golions.royalairmaroc.com