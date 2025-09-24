Geely: le nouveau EX5 EM-i PHEV débarque au Maroc

Geely Maroc franchit une étape déterminante de son développement en présentant en avant-première internationale le nouveau EX5 EM-i, un SUV hybride rechargeable de dernière génération, à l’occasion du salon Green Auto-Expo.

Avec cette présentation exclusive hors Chine, Geely confirme sa volonté d’installer durablement la marque dans le paysage automobile marocain et de se positionner comme un acteur majeur de la mobilité électrifiée et intelligente.

Une nouvelle phase de développement

L’arrivée du EX5 EM-i illustre l’ambition de Geely d’offrir aux clients marocains des véhicules à la pointe de l’innovation, combinant autonomie électrique leader du marché (jusqu’à 112 km en 100 % électrique), performances dynamiques (260 ch, 0 à 100 km/h en 8,1 s) et technologies embarquées de haut niveau (caméras 540°, affichage tête haute, pack complet d’aides à la conduite).

Ce lancement symbolise le passage d’une première phase d’implantation réussie à une nouvelle étape de croissance structurée autour de quatre piliers stratégiques :

• Qualité de service : Priorité depuis le premier jour, tout est axé autour de la satisfaction client. Les clients expriment aujourd’hui un très haut niveau de satisfaction, la marque est plébiscitée tant par les professionnels que par les particuliers.

• Un réseau solide : 6 points de vente et 9 points service à date, avec un objectif d’extension de la couverture de +50 % d’ici 2026.

• Un plan produit tourné vers l’avenir : Geely est à l’aube du lancement de nombreux modèles NEV (New Energy Vehicles), dont l’EX5 EM-i présenté aujourd’hui.

• Une communication transparente : clarté des offres et services pour instaurer une relation durable avec les clients.

Offre spéciale précommandes

Les précommandes sont désormais ouvertes. Afin de remercier ses premiers clients, Geely Maroc propose une offre exclusive comprenant :

– 5 ans d’entretien offert

– Une borne de recharge à domicile ou un an d’abonnement au réseau FastVolt

– 1 an d’assurance Gold gratuite avec son partenaire RMA

Cette offre est réservée aux clients qui valident leur précommande avant le lancement officiel en décembre 2025, date des premières livraisons.

La Geely EX5 EM-i est commercialisée à 339 900DH, en version MAX, équipée des dernières innovations technologiques du Groupe Geely, une offre sans compromis pour un véhicule Plug-in Hybride.

Déclaration du Directeur Général

« Avec le EX5 EM-i, Geely entre dans une nouvelle ère au Maroc. Notre ambition est claire : proposer des véhicules innovants, fiables et accessibles, tout en bâtissant une relation de confiance fondée sur la qualité de service et la proximité. Cette avantpremière internationale au Maroc n’est pas un hasard : elle témoigne de la confiance de Geely dans la dynamique de notre marché et dans notre capacité à porter cette transformation. »

Sébastien Nicolas – Directeur Général Geely Maroc