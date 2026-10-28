Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 28 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 octobre 2026 - 09:21
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 28 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0578 – 11,6888

1 DOLLAR U.S.A. 9,0399 – 10,5059

1 DOLLAR CANADIEN 6,43 – 7,4726

1 LIVRE STERLING 12,019 – 13,967

1 LIVRE GIBRALTAR 12,019 – 13,967

1 FRANC SUISSE 10,89 – 12,656

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4089 – 2,7995

1 DINAR KOWEITIEN 29,049 – 33,759

1 DIRHAM E.A.U. 2,4611 – 2,8603

1 RIYAL QATARI 2,4796 – 2,8818

1 DINAR BAHREINI 23,959 – 27,845

100 YENS JAPONAIS 5,7317 – 6,6611

1 RIYAL OMANI 23,48 – 27,288.

S.L.

A regarder aussi


Le Ballon d’or 2026 vu du Maroc ! (CHEBKA)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 octobre 2026 - 09:21