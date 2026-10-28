Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 28 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 28 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0578 – 11,6888
1 DOLLAR U.S.A. 9,0399 – 10,5059
1 DOLLAR CANADIEN 6,43 – 7,4726
1 LIVRE STERLING 12,019 – 13,967
1 LIVRE GIBRALTAR 12,019 – 13,967
1 FRANC SUISSE 10,89 – 12,656
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4089 – 2,7995
1 DINAR KOWEITIEN 29,049 – 33,759
1 DIRHAM E.A.U. 2,4611 – 2,8603
1 RIYAL QATARI 2,4796 – 2,8818
1 DINAR BAHREINI 23,959 – 27,845
100 YENS JAPONAIS 5,7317 – 6,6611
1 RIYAL OMANI 23,48 – 27,288.
S.L.
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