L’APEP constitue son nouveau bureau

L’Association Professionnelle des Établissements de Paiement (APEP), organisation représentative des acteurs du paiement au Maroc, annonce la constitution officielle de son bureau pour la nouvelle mandature 2025/2028. Ce renouvellement marque une étape importante dans la structuration de la gouvernance du secteur, dans un contexte d’accélération de la digitalisation des services financiers.

Présidée par Madame Maha Kohen, Présidente du Directoire de Damane Cash, l’APEP s’appuie sur une équipe dirigeante composée des principaux acteurs du secteur pour porter les enjeux d’innovation, d’inclusion financière et de réglementation.

Composition du Bureau Exécutif :

Présidente : Maha Kohen – Présidente du Directoire, Damane Cash

Premier Vice-Président : Adil Chraibi – Directeur Général, Barid Cash

Deuxième Vice-Président : Mehdi Khandid – Directeur Général, Inwi Money

Trésorier : Ismael Belkhayat – Directeur Général, Chari Money

Délégué Général : Mohamed Benkaddour

Présidents des Commissions Sectorielles :

Transfert de fonds : Abdeslam Bouirig – Directeur Général, Wafacash

Paiement mobile : Meryam El Antaki – Directrice Générale, Al Filahi Cash

Paiement de factures – eGov : Brahim Zekhnini – Directeur Général, Lanacash

Change manuel : Omar El Mghari Idrissi – Directeur Général, M2T

Acquisition & Monétique : Mustapha Badr-Ezzaman – Directeur Général, VPS

Une nouvelle gouvernance

Conformément aux standards des associations professionnelles reconnues par les autorités marocaines, la gouvernance de l’APEP repose sur une structure démocratique et représentative. Le Bureau est élu pour une durée de trois ans, renouvelable, avec pour mission principale de définir les orientations stratégiques de l’association, d’assurer sa représentation auprès des pouvoirs publics, et de coordonner les travaux des commissions thématiques.

Les commissions sectorielles, présidées par des experts reconnus, ont pour rôle de traiter les sujets techniques, réglementaires et opérationnels spécifiques à chaque segment du secteur des paiements. Elles constituent un espace de concertation et de co-construction des positions communes entre les membres.

L’APEP agit en étroite collaboration avec Bank Al-Maghrib, les autres instances de régulation, ainsi que les associations sœurs opérant dans les domaines bancaires, technologiques ou commerciaux.

Une ambition collective pour le développement du paiement digital au Maroc

En fédérant l’ensemble des établissements de paiement autour d’une vision commune, l’APEP entend promouvoir un écosystème innovant, sécurisé et inclusif. Ses priorités incluent :