Aéroport Mohammed V: plus de 8 millions de passagers à fin août, en hausse de 9,63 %

Par LeSiteinfo avec MAP

L’aéroport international Mohammed V de Casablanca a enregistré une hausse de 9,63 % du trafic des passagers à fin août 2026, par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, cette plateforme aéroportuaire a accueilli 8.252.410 passagers durant les huit premiers mois de l’année en cours, contre 7.527.787 voyageurs durant la même période de 2025, précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois d’août 2026.

Pour le seul mois d’août, l’aéroport Mohammed V a accueilli 1.298.715 passagers, contre 1.189.177 voyageurs en août 2025, soit une progression de 9,21 %.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre du mois d’août 2026, comparativement à août 2025, fait ressortir que l’aéroport Mohammed V a accueilli 1.176.139 voyageurs sur les vols internationaux, contre 1.080.960 une année auparavant, soit une hausse de 8,81 %, tandis que le trafic national s’est établi à 122.576 passagers, contre 108.217 en août 2025, enregistrant ainsi une progression de 13,27%.

Sur les huit premiers mois de 2026, le trafic international à l’aéroport Mohammed V a atteint 7.418.059 passagers, en hausse de 9,5 % par rapport aux 6.774.491 voyageurs enregistrés durant la même période de l’année précédente.

Le trafic national s’est, pour sa part, établi à 834.351 passagers, contre 753.296 à fin août 2025, soit une progression de 10,76 %.

Au niveau national, les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin août 2026, un trafic commercial de 26.040.927 passagers, en hausse de 8,81 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour le seul mois d’août, le trafic s’est établi à 3.757.512 passagers, contre 3.445.481 voyageurs en août 2025, soit une progression de 9,06 %.