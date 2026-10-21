Algérie: 20 ans de prison pour des jeunes Marocains candidats à l’émigration irrégulière

Un tribunal de Chlef, en Algérie, a condamné plusieurs jeunes Marocains à 20 ans de prison ferme pour avoir tenté de rejoindre l’Europe par la voie de l’émigration irrégulière.

Ces condamnations ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, tandis que des acteurs associatifs et des défenseurs des droits humains dénoncent la sévérité des peines prononcées.

L’affaire a pris de l’ampleur après la diffusion, sur les réseaux sociaux marocains et algériens, d’un document comportant les noms des jeunes condamnés ainsi que leurs adresses de résidence au Maroc. Cette publication a provoqué de nombreuses réactions indignées, notamment en raison de la divulgation de données personnelles des personnes concernées.

L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile, basée à Oujda, a qualifié ces condamnations de « sévères », estimant que les accusations retenues contre les jeunes Marocains étaient particulièrement lourdes et peu réalistes.

Des acteurs des droits humains ont également exprimé leurs préoccupations quant à la proportionnalité des peines infligées. Selon eux, les condamnations prononcées à l’encontre de jeunes qui tentaient de rejoindre l’autre rive de la Méditerranée dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie paraissent disproportionnées au regard des faits qui leur sont reprochés.

Cette affaire relance ainsi les interrogations sur le traitement judiciaire réservé aux migrants en situation irrégulière et sur les garanties dont bénéficient les ressortissants marocains poursuivis à l’étranger.

Les circonstances précises des faits, la nature exacte des chefs d’accusation retenus ainsi que les éventuelles voies de recours ne sont toutefois pas précisées dans les informations disponibles.