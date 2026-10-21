Parfumerie et cosmétiques: avec H&S, PRIMOR prépare son arrivée au Maroc

ONE RETAIL, plateforme de distribution de H&S Group, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec PRIMOR, enseigne espagnole de référence dans l’univers de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de beauté, en vue d’assurer le développement de l’enseigne au Maroc.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de One Retail et renforce son ambition de s’imposer comme un acteur majeur du marché marocain de la beauté.

Fondée en Espagne en 1953, PRIMOR s’est imposée comme une enseigne incontournable de la distribution de produits de beauté, grâce à un concept qui associe un large assortiment de marques internationales, des prix compétitifs et une expérience d’achat accessible au plus grand nombre. Forte d’un réseau de plus de 250 points de vente, l’enseigne poursuit son expansion à l’international et entend, à travers ce partenariat avec One Retail, ouvrir un nouveau chapitre de son développement au Maroc.

Une nouvelle référence de la beauté bientôt au Maroc

L’arrivée de PRIMOR au Maroc répond à l’évolution des attentes des consommateurs, à la recherche d’une offre plus diversifiée, de marques internationales et de prix attractifs.

Le concept proposera une sélection étendue de parfums, de maquillage, de soins du visage et du corps, de produits capillaires et d’accessoires de beauté, réunis dans une expérience shopping moderne et accessible.

Les premières ouvertures de PRIMOR sont prévues à partir de 2027, avec l’ambition de développer progressivement un réseau national dans les principales villes du Royaume.

Moncef Belkhayat, Président de H&S Group a déclaré : « L’arrivée de PRIMOR au Maroc marque une nouvelle étape importante dans le développement de One Retail. Notre ambition est de construire une plateforme de distribution de référence, capable d’attirer les meilleures enseignes internationales et de les développer durablement sur le marché marocain. Ce partenariat illustre notre confiance dans le potentiel du secteur de la beauté et notre volonté de proposer aux consommateurs marocains des concepts innovants et accessibles. Notre ambition est de créer un champion national multi-marques et multi -métier du Retail avec à l’horizon 2030, 10 milliards de Chiffre d’Affaires, 1000 magasins sous 10 enseignes nationales et internationale de renom».

Juan Ricardo Hidalgo, Président fondateur de PRIMOR a ajouté : « Le Maroc représente une opportunité de développement importante pour PRIMOR. Nous sommes heureux de nous associer à One Retail, un partenaire qui dispose d’une connaissance approfondie du marché marocain et d’une solide expertise dans la distribution.

Ensemble, nous souhaitons faire découvrir aux consommateurs marocains l’univers de la Beauté « PRIMOR », axé sur une offre complète alliant diversité des marques et accessibilité des prix pour répondre aux besoins de tous les consommateurs de produits de Beauté. »

Omar Benabdallah, Vice-Président de One Retail en charge des pôles Beauté et Mode:

« Avec PRIMOR, nous franchissons une nouvelle étape dans notre ambition pour le marché marocain de la beauté. Notre objectif est de proposer une expérience d’achat différente, avec davantage de choix, des marques recherchées et des prix compétitifs. Aux côtés de Flormar et de BeautyForYou, PRIMOR vient compléter une offre unique et renforcer notre volonté de construire un pôle Beauté de référence au Maroc. »

Avec PRIMOR, One Retail confirme sa volonté de contribuer à la modernisation du commerce au Maroc et de rendre les grandes marques internationales toujours plus accessibles aux consommateurs.