La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,13% à 16.975,82 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,01% à 1.253,26 pts, tandis que le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,46% à 1.226,3 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a progressé de 0,14% à 1.618,88 pts.