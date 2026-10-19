La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note positive lundi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,27% à 17.043,44 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,31% à 1 235,89 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,39% à 1.258,21 pts. .

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, prenait 0,17% à 1.619,35 pts

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,01%.