Prestigia célèbre le lancement de La Lagune à Rabat Riviera Golf Living

Prestigia a célébré, le 17 octobre 2026, le lancement de La Lagune, nouvelle tranche résidentielle en front de mer de Rabat Riviera Golf Living, à travers un événement exceptionnel consacré à la musique andalouse marocaine. Organisée autour de l’Anthologie de la musique andalouse du Maroc Al Ala, initiée par Anas Sefrioui, Président du Groupe Addoha, en collaboration avec l’Association des Amateurs de la Musique Andalouse du Maroc (AAMAM), cette soirée a fait dialoguer patrimoine musical, création artistique et ouverture sur le monde.

Au cœur de cette célébration, plus de 100 musiciens marocains issus des sept orchestres ayant participé à l’enregistrement de l’Anthologie ont partagé la scène avec 23 artistes internationaux représentant 13 nationalités. Une première qui a donné lieu à une rencontre entre différentes traditions et sensibilités musicales.

Les maîtres Mohamed Briouel, Mohamed Amine Debbi, Omar Metioui, Mohamed Amine Akrami, Jamaleddine Benallal et Abdelmalek Otmani ont pris part à cet événement en qualité de chefs d’orchestre, tandis que les artistes internationaux ont évolué sous la direction des maîtres Adnane Matrone et David Navarro Turres.

Ensemble, ils ont offert une nouvelle interprétation de l’Al Ala, illustrant la richesse de ce répertoire et sa capacité à rassembler des musiciens venus de différents horizons.

Cette rencontre a donné une dimension vivante au travail de sauvegarde et de transmission engagé à travers l’Anthologie. Fruit de plusieurs années de mobilisation, cette œuvre de référence rassemble plus de 130 heures d’enregistrements, accompagnées d’un important travail de transcription musicale.

En permettant à des artistes internationaux de s’approprier ce répertoire aux côtés de ses interprètes marocains, la célébration du 17 octobre a prolongé cette démarche et ouvert de nouvelles perspectives à son rayonnement.

Le choix de Rabat Riviera Golf Living pour accueillir cet événement accompagne une nouvelle étape dans le développement de cette destination résidentielle située entre Rabat et Kénitra. Avec le lancement de La Lagune, Prestigia enrichit son offre d’une nouvelle tranche en front de mer, au sein d’un projet conçu autour d’un cadre de vie privilégié, entre golf, nature et océan.

Rabat Riviera Golf Living comprend déjà des villas et des appartements, un golf 18 trous, des infrastructures sportives et de loisirs, des commerces ainsi que des établissements d’enseignement de référence, parmi lesquels le campus de l’ESSEC Business School et le Groupe scolaire Atlas.

Son développement se poursuivra avec de nouveaux espaces commerciaux, des équipements de loisirs et des infrastructures hôtelières, qui viendront compléter les aménagements existants et renforcer son positionnement en tant que destination résidentielle et lieu de vie.

En associant le lancement de La Lagune à cette rencontre musicale, Prestigia a souhaité inscrire cette nouvelle étape dans une démarche qui accorde toute sa place à la culture et à la valorisation du patrimoine marocain. Une vision qui trouve son expression dans la philosophie portée par le Groupe Addoha : bâtir l’avenir, c’est aussi faire vivre notre héritage.