Economie
Devises vs Dirham: les cours du lundi 19 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 19 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0871 * 11,7229
1 DOLLAR U.S.A. 8,9984 * 10,4576
1 DOLLAR CANADIEN 6,3859 * 7,4215
1 LIVRE STERLING 11,985 * 13,929
1 LIVRE GIBRALTAR 11,985 * 13,929
1 FRANC SUISSE 10,912 * 12,682
1 RIYAL SAOUDIEN 2,398 * 2,7868
1 DINAR KOWEITIEN 28,948 * 33,642
1 DIRHAM E.A.U. 2,4499 * 2,8471
1 RIYAL QATARI 2,4685 * 2,8687
1 DINAR BAHREINI 23,831 * 27,695
100 YENS JAPONAIS 5,6905 * 6,6133
1 RIYAL OMANI 23,372 * 27,162