Economie

Devises vs Dirham: les cours du lundi 19 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 octobre 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 19 octobre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0871 * 11,7229

1 DOLLAR U.S.A. 8,9984 * 10,4576

1 DOLLAR CANADIEN 6,3859 * 7,4215

1 LIVRE STERLING 11,985 * 13,929

1 LIVRE GIBRALTAR 11,985 * 13,929

1 FRANC SUISSE 10,912 * 12,682

1 RIYAL SAOUDIEN 2,398 * 2,7868

1 DINAR KOWEITIEN 28,948 * 33,642

1 DIRHAM E.A.U. 2,4499 * 2,8471

1 RIYAL QATARI 2,4685 * 2,8687

1 DINAR BAHREINI 23,831 * 27,695

100 YENS JAPONAIS 5,6905 * 6,6133

1 RIYAL OMANI 23,372 * 27,162

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