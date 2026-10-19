Des friandises aux allures de cigarettes au Maroc: une association alerte sur les risques pour les enfants

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La commercialisation de bonbons dans des emballages reproduisant fidèlement l’apparence de paquets de cigarettes suscite l’inquiétude au Maroc. Cette pratique, récemment observée sur les marchés nationaux, soulève des préoccupations quant à ses effets sur les enfants et aux risques de banalisation du tabagisme auprès des plus jeunes.

Dans un communiqué parvenu à Site Info, l’organisation «Ma Tqich Weldi» a vivement dénoncé cette situation, qu’elle juge particulièrement préoccupante pour la protection de l’enfance. Selon l’association, la présentation de ces confiseries dans des boîtes similaires à celles des cigarettes pourrait contribuer à banaliser le tabagisme auprès des enfants et les inciter à imiter des comportements nuisibles à leur santé.

Face à ce phénomène, l’organisation appelle les familles à faire preuve d’une vigilance accrue et à surveiller les produits achetés par leurs enfants. Elle invite également les médias nationaux à se mobiliser pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers potentiels de ces produits et à leurs conséquences sur les comportements des plus jeunes.

L’association demande, par ailleurs, aux autorités compétentes d’intervenir dans les meilleurs délais et d’ouvrir une enquête sur le terrain afin d’identifier l’origine de ces confiseries. Elle réclame également une vérification de leur conformité à la législation en vigueur, ainsi que l’adoption des mesures nécessaires pour prévenir les risques et garantir la protection des enfants.

À travers cet appel, « Ma Tqich Weldi » met en garde contre des produits dont le conditionnement, en reprenant les codes visuels de l’industrie du tabac, pourrait brouiller les repères des enfants et banaliser l’image de la cigarette dès le plus jeune âge.