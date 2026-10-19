Manifestations en France: le spectacle de Loubna Jaouhari annulé à Paris

L’humoriste marocaine Loubna Jaouhari a annoncé l’annulation de son spectacle prévu le samedi 17 octobre à Paris, en raison des perturbations liées aux manifestations ayant marqué la journée dans la capitale française.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’artiste a fait part de sa grande déception face à cette annulation, d’autant que les billets étaient sur le point d’être épuisés et que le spectacle affichait presque complet (« Sold Out »).

Cette décision intervient dans un contexte marqué par une vague de manifestations et de rassemblements en France, qui ont entraîné des perturbations de la circulation et la fermeture de certains axes, compliquant ainsi l’organisation de l’événement dans de bonnes conditions, aussi bien pour le public que pour les organisateurs.

Afin de rassurer les spectateurs ayant déjà acheté leurs billets, Loubna Jaouhari a précisé qu’un courriel officiel leur serait envoyé pour leur proposer deux options : échanger leurs billets contre des places pour une prochaine date ou obtenir un remboursement intégral.

L’humoriste a également annoncé un nouveau rendez-vous avec son public parisien, fixé à jeudi prochain au Théâtre du Petit Palais des Glaces, à Paris.

En conclusion de son message, l’artiste a remercié ses fans et ses abonnés pour leur compréhension et leur soutien face à cette situation exceptionnelle, tout en exprimant son impatience de les retrouver très prochainement sur scène.