Transport touristique au Maroc: les professionnels alertent sur les risques de faillite

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Par LeSiteinfo avec MAP

La situation financière des entreprises de transport touristique au Maroc suscite de vives inquiétudes. L’Organisation marocaine du transport touristique et l’Organisation démocratique des professionnels du transport touristique ont alerté sur les risques de faillite qui menacent un nombre important d’entreprises du secteur, appelant le nouveau gouvernement, dirigé par Fatima Zahra El Mansouri, à intervenir en urgence pour mettre en place un plan national de sauvetage.

Dans un communiqué conjoint, dont une copie est parvenue à le Site Info, les deux organisations ont souligné le paradoxe auquel est confronté le secteur. Alors que les recettes touristiques et les arrivées de visiteurs au Maroc affichent une dynamique positive, les entreprises chargées du transport des touristes font face à un étouffement financier qui menace leur pérennité.

Cette situation s’explique notamment par la flambée des prix des carburants, l’accumulation des crédits, la hausse des coûts d’entretien des véhicules, ainsi que l’augmentation des primes d’assurance et des charges sociales. Autant de contraintes qui fragilisent la trésorerie des entreprises et limitent leur capacité à accompagner le développement de l’activité touristique nationale.

Face à ces difficultés, les deux organisations ont proposé une feuille de route visant à soutenir les professionnels et à renforcer la compétitivité du secteur, en perspective de l’échéance de 2030. Parmi les principales mesures avancées figurent la révision des critères d’octroi des aides aux carburants, le rééchelonnement des financements des entreprises en difficulté et le lancement de programmes destinés à soutenir le renouvellement du parc de véhicules.

Les deux organisations plaident également pour une modernisation du cahier des charges et du cadre législatif régissant le transport touristique. Elles préconisent notamment l’adoption de documents numériques et la résolution des difficultés liées aux espaces de stationnement et d’accueil dans les anciennes médinas, afin de faciliter les opérations de prise en charge des touristes.

Au-delà des mesures financières et réglementaires, les professionnels appellent la présidence du gouvernement à prendre directement en charge un dialogue institutionnel réunissant l’ensemble des acteurs concernés. Ils proposent, à cet effet, la tenue d’une réunion préparatoire dans un délai de 15 jours, en vue d’élaborer un plan de sauvetage opérationnel dans un délai de 90 jours.

Pour les deux organisations, cette intervention est essentielle afin de préserver les emplois, d’assurer la continuité des entreprises et de permettre au transport touristique de contribuer pleinement aux ambitions du Maroc à l’horizon 2030.