ESSEC Alumni Chapter Maroc : une nouvelle présidence au service d’une communauté engagée

À l’occasion d’une soirée d’été organisée à la Maison des Alumni, ESSEC Alumni Chapter Morocco a célébré la passation de bureau entre Nizar Abdellaoui Maane, président sortant, et Youssef Ousbane, nouveau président du Chapter Morocco.

Réunissant les membres de la communauté ESSEC Alumni, les partenaires institutionnels ainsi que les représentants du Campus Afrique de l’ESSEC Business School, cette rencontre a été placée sous le signe de la transmission, de l’engagement et de la continuité. Elle a permis de saluer le travail accompli par le bureau sortant tout en ouvrant une nouvelle étape pour le développement de la communauté des diplômés de l’ESSEC au Maroc.

Au fil des années, ESSEC Alumni Chapter Morocco est devenu un espace privilégié d’échanges, de rencontres et de partage entre les diplômés de l’École. À travers ses initiatives, il contribue à faire vivre les valeurs de l’ESSEC Business School, à renforcer les liens entre les générations d’Alumni et à favoriser les échanges avec les étudiants, les entreprises partenaires et l’ensemble de l’écosystème ESSEC.

Cette passation de bureau intervient dans une année particulièrement symbolique pour l’ESSEC Business School, qui célèbre les dix ans de son Campus Afrique. Une décennie marquée par la formation de plusieurs générations de diplômés et par l’émergence d’une communauté toujours plus engagée, dont le Chapter Morocco constitue aujourd’hui un acteur majeur.

À cette occasion, le bureau sortant a été chaleureusement remercié pour son engagement et les actions menées au service de la communauté. Les participants ont également salué l’investissement de l’ensemble des bénévoles qui, au fil des années, ont contribué à faire du Chapter des Alumni ESSEC au Maroc un réseau dynamique, fédérateur et tourné vers l’avenir.

Prenant ses fonctions à la présidence du Chapter du Maroc, Youssef Ousbane a partagé sa vision de ce nouveau mandat :

« J’ai eu la chance de suivre l’évolution du Campus Afrique depuis les toutes premières réflexions qui ont précédé sa création. Dix ans plus tard, le bilan est remarquable : le Campus a pleinement atteint ses ambitions, tant par son rayonnement que par sa capacité à incarner les valeurs de l’ESSEC. Mais sa plus grande réussite réside peut-être dans les communautés qu’il a contribué à faire émerger. En tant que président de l’ESSEC Alumni Chapter Maroc, je souhaite poursuivre cette dynamique en renforçant les liens entre les alumni et en faisant de notre réseau un espace toujours plus vivant, solidaire et créateur d’opportunités. »

En s’appuyant sur la richesse de son réseau et l’engagement de ses membres, le nouveau bureau entend poursuivre le développement du réseau alumni au Maroc, renforcer les occasions de rencontres et d’échanges, accompagner les nouvelles générations de diplômés et contribuer au rayonnement de l’ESSEC au Maroc et en Afrique.

Cette soirée de passation illustre la force d’une communauté qui se renouvelle sans cesse, portée par un même attachement à son École et par la volonté de construire, ensemble, les prochaines pages de l’histoire de l’ESSEC Alumni au Maroc.