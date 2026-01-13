Sogé devient nabD, l’Offre 100% en ligne de Saham Bank  

Saham Bank annonce aujourd’hui le lancement de nabD, sa nouvelle offre bancaire 100 % digitale, qui succède à SoGé. Bien plus qu’un rebranding, nabD incarne une nouvelle étape dans la stratégie digitale de Saham Bank, avec une expérience bancaire repensée autour de la simplicité, de la fluidité et de l’instantanéité.

Conçue pour répondre aux nouveaux usages, notamment ceux des jeunes générations, cette offre vient enrichir et dynamiser le dispositif Retail du Groupe, en affirmant une banque plus accessible, plus mobile et résolument connectée à son époque.

Une nouvelle étape du plan de transformation

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de Saham Bank visant à :

Renforcer sa présence digitale,

Accélérer l’adoption de services innovants,

Démocratiser l’accès à la banque pour les nouvelles générations avec des services financiers adaptés.

Ce rebranding reflète la dynamique de transformation de la banque suite à son changement d’actionnaire. Il s’inscrit dans la vision promue par SAHAM GROUP, présidé par Moulay Hafid Elalamy.

« Le lancement de nabD représente une étape clé dans la transformation digitale de Saham Bank. Il illustre notre ambition de créer une offre plus simple et fluide, en adéquation avec les attentes d’une génération connectée. Avec nabD, nous réaffirmons également notre volonté de démocratiser l’accès à la banque, notamment auprès des jeunes dans leur gestion financière grâce à des services innovants et accessibles. » Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Saham Bank.

Une identité pensée autour d’une nouvelle génération de clients

nabD, qui signifie le pouls en arabe, symbolise le rythme de vie des clients, leurs mouvements, leurs priorités et leur quotidien. Cette nouvelle identité incarne la conviction que la banque ne doit pas imposer son tempo, mais s’accorder à celui de chacun.

Une offre repensée, dédiée aux jeunes

« nabD a su valoriser la singularité de son modèle 100 % en ligne à travers une expérience bancaire inédite, exclusive et résolument innovante qui s’adapte aux rythmes, aux usages et aux nouveaux modes de vie des clients » Youssef Zerrari, Directeur de la BU nabD.

Plus qu’un changement de nom, nabD est l’expression d’une expérience utilisateur modernisée et enrichie.

nabD permet au client à travers son application de :

ouvrir un compte 100 % en ligne,

commander sa carte et se faire livrer à l’adresse désignée,

gérer son argent en temps réel,

effectuer des paiements et des virements instantanément incluant les paiements en ligne en devises,

piloter son budget de façon autonome et sécurisée avec un coaching financier intégré et des conseils personnalisés,

accéder à des téléconseillers sur des plages horaires élargies,

créer sa cagnotte nabD, une solution de gestion de l’épargne exclusive au Maroc.

nabD renforce son positionnement auprès des jeunes avec une offre dédiée aux besoins des adolescents (12–17 ans).

Dans la continuité de cette transformation, nabD enrichit et modernise son offre destinée aux adolescents, âgés de 12 à 17 ans.

Pensée pour accompagner les jeunes dans leurs premiers pas avec l’argent, cette solution permet aux parents d’initier leurs enfants à la gestion financière en toute sécurité, via une expérience 100 % digitale.

L’offre inclut l’ouverture gratuite de compte à distance avec autorisation parentale, une carte bancaire adaptée, des outils pédagogiques intégrés, ainsi qu’un suivi parental sécurisé disponible 24/7.

Your Lifestyle Banking

Le lancement de nabD s’accompagne de la signature “Your Lifestyle Banking”, une promesse simple et claire : proposer une offre bancaire digitale qui s’intègre naturellement dans la vie des clients, sans contrainte, sans friction, et avec la solidité d’une institution bancaire de référence.

Cette signature dépasse le branding et devient un cadre d’action pour les équipes, orientant :

le design des parcours,

le choix des fonctionnalités,

et l’expérience globale proposée aux utilisateurs.

Portée par la solidité de Saham Bank

Soutenue par la solidité de Saham Bank, nabD bénéficie de l’expertise, de la gouvernance et de la sécurité d’un établissement prêt à accélérer sa transformation digitale. Ce lancement représente une étape majeure dans la stratégie de la banque, consolidant son engagement à construire un modèle bancaire inclusif et à démocratiser l’accès à la banque pour les Marocains.

Cette initiative illustre la dynamique de changement impulsée par la banque depuis son changement d’actionnaire, suivant la vision de SAHAM GROUP, dirigé par Moulay Hafid Elalamy, Président du Conseil de Surveillance de SAHAM BANK.

À propos de nabD

nabD est l’offre 100% digitale de Saham Bank.

Pensée pour être simple, fluide et accessible, nabD permet à ses clients d’ouvrir un compte et gérer leur argent depuis leur mobile, à tout moment, sans aucun déplacement et en toute autonomie.

Avec sa signature “Your Lifestyle Banking”, nabD accompagne les différents rythmes de vie de ses utilisateurs.