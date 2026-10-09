L’Istiqlal tranche pour le choix de son nouveau chef de groupe parlementaire

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Le Parti de l’Istiqlal a désigné Madiha Khayr à la tête de son groupe parlementaire de l’Unité et de l’Égalitarisme à la Chambre des représentants, en remplacement de Allal Amraoui. Le choix a été arrêté jeudi par le comité exécutif du parti, à la veille de l’ouverture, ce vendredi, de la nouvelle session législative.

À travers cette désignation, la formation dirigée par Nizar Baraka met en avant le renouvellement de ses élites ainsi que le renforcement de la représentation des femmes et des jeunes au sein de l’institution législative.

Lors de la réunion du comité exécutif, le secrétaire général du parti a souligné l’importance de la présence féminine et de la participation des jeunes, qu’il considère comme deux piliers essentiels du renouvellement des élites et d’une meilleure représentativité des différentes composantes de la société.

Selon un communiqué du Parti de l’Istiqlal, le groupe parlementaire compte 14 femmes députées, soit environ 22 % de ses membres. Il comprend également 11 parlementaires issus de la catégorie des jeunes, représentant près de 17 % de l’effectif, parmi lesquels figurent deux jeunes femmes et un jeune homme appartenant à la génération Z.

Nizar Baraka a estimé que ces chiffres témoignent de l’ouverture du parti aux nouvelles générations et de sa volonté de poursuivre le renouvellement de ses représentants au sein des institutions élues.

Le communiqué précise par ailleurs que plus de 46 % des membres du groupe effectuent leur première expérience à la Chambre des représentants sous les couleurs de l’Istiqlal, tandis qu’environ 54 % ont été reconduits par les électeurs.

Pour le parti, cette composition permet de réunir l’expérience des parlementaires réélus et les compétences des nouveaux élus, dans l’objectif de renforcer le travail législatif et le contrôle de l’action gouvernementale au cours de la nouvelle législature.