Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 19 août :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2182 11,8752
1 DOLLAR U.S.A. 8,81260 10,2416
1 DOLLAR CANADIEN 6,35000 7,37980
1 LIVRE STERLING 11,9410 13,8770
1 LIVRE GIBRALTAR 11,9410 13,8770
1 FRANC SUISSE 10,8730 12,6370
1 RIYAL SAOUDIEN 2,34720 2,72780
1 DINAR KOWEITIEN 28,5470 33,1770
1 DIRHAM E.A.U. 2,39940 2,78840
1 RIYAL QATARI 2,41700 2,80900
1 DINAR BAHREINI 23,3760 27,1660
100 YENS JAPONAIS 5,53580 6,43360
1 RIYAL OMANI 22,8900 26,6020.
S.L