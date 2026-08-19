Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 août 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 19 août :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2182 11,8752

1 DOLLAR U.S.A. 8,81260 10,2416

1 DOLLAR CANADIEN 6,35000 7,37980

1 LIVRE STERLING 11,9410 13,8770

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9410 13,8770

1 FRANC SUISSE 10,8730 12,6370

1 RIYAL SAOUDIEN 2,34720 2,72780

1 DINAR KOWEITIEN 28,5470 33,1770

1 DIRHAM E.A.U. 2,39940 2,78840

1 RIYAL QATARI 2,41700 2,80900

1 DINAR BAHREINI 23,3760 27,1660

100 YENS JAPONAIS 5,53580 6,43360

1 RIYAL OMANI 22,8900 26,6020.

S.L

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