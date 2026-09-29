Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 29 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1341 – 11,7775
1 DOLLAR U.S.A. 8,9319 – 10,3803
1 DOLLAR CANADIEN 6,2936 – 7,3142
1 LIVRE STERLING 11,822 – 13,74
1 LIVRE GIBRALTAR 11,822 – 13,74
1 FRANC SUISSE 10,713 – 12,451
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3789 – 2,7647
1 DINAR KOWEITIEN 28,929 – 33,621
1 DIRHAM E.A.U. 2,4318 – 2,8262
1 RIYAL QATARI 2,4498 – 2,847
1 DINAR BAHREINI 23,692 – 27,534
100 YENS JAPONAIS 5,6728 – 6,5928
1 RIYAL OMANI 23,2 – 26,962.
S.L.