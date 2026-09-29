Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 septembre 2026 - 09:05
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 29 septembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1341 – 11,7775

1 DOLLAR U.S.A. 8,9319 – 10,3803

1 DOLLAR CANADIEN 6,2936 – 7,3142

1 LIVRE STERLING 11,822 – 13,74

1 LIVRE GIBRALTAR 11,822 – 13,74

1 FRANC SUISSE 10,713 – 12,451

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3789 – 2,7647

1 DINAR KOWEITIEN 28,929 – 33,621

1 DIRHAM E.A.U. 2,4318 – 2,8262

1 RIYAL QATARI 2,4498 – 2,847

1 DINAR BAHREINI 23,692 – 27,534

100 YENS JAPONAIS 5,6728 – 6,5928

1 RIYAL OMANI 23,2 – 26,962.

S.L.

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