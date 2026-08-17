Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 17 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 17 août :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2232 11,8810
1 DOLLAR U.S.A. 8,80550 10,2335
1 DOLLAR CANADIEN 6,35640 7,38720
1 LIVRE STERLING 11,9480 13,8860
1 LIVRE GIBRALTAR 11,9480 13,8860
1 FRANC SUISSE 10,8960 12,6620
1 RIYAL SAOUDIEN 2,34530 2,72570
1 DINAR KOWEITIEN 28,5380 33,1660
1 DIRHAM E.A.U. 2,39740 2,78620
1 RIYAL QATARI 2,41550 2,80730
1 DINAR BAHREINI 23,3570 27,1450
100 YENS JAPONAIS 5,54220 6,44100
1 RIYAL OMANI 22,8720 26,5800
S.L.
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