Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 17 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 août 2026 - 09:47
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 17 août :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2232 11,8810

1 DOLLAR U.S.A. 8,80550 10,2335

1 DOLLAR CANADIEN 6,35640 7,38720

1 LIVRE STERLING 11,9480 13,8860

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9480 13,8860

1 FRANC SUISSE 10,8960 12,6620

1 RIYAL SAOUDIEN 2,34530 2,72570

1 DINAR KOWEITIEN 28,5380 33,1660

1 DIRHAM E.A.U. 2,39740 2,78620

1 RIYAL QATARI 2,41550 2,80730

1 DINAR BAHREINI 23,3570 27,1450

100 YENS JAPONAIS 5,54220 6,44100

1 RIYAL OMANI 22,8720 26,5800

S.L.

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