Le Crédit Agricole du Maroc et Visa concluent un partenariat stratégique pour accélérer les paiements digitaux

Le Crédit Agricole du Maroc et Visa ont procédé mardi 7 juillet à la signature d’un partenariat stratégique global de long terme portant sur le développement de la digitalisation et des paiements ainsi que sur la participation à la promotion de l’inclusion financière au Maroc.

Signé par Monsieur Mohammed Fikrat, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc et Madame Leila Serhan, SVP & Group Country Manager pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan chez Visa, ce partenariat a pour objectif de déployer une nouvelle architecture de paiement, conçue pour participer à démocratiser l’accès à une économie numérique sécurisée et sans frontières. Les deux partenaires ambitionnent également de faciliter l’accès aux solutions digitales et monétiques, de façon à participer au renforcement de la dynamique de transformation numérique que connaît notre pays. Cette collaboration fait converger l’intelligence et l’innovation du réseau mondial de Visa et la force de l’ancrage local du Crédit Agricole du Maroc, avec une conviction commune : contribuer à faire de la technologie financière un standard accessible à chaque Marocain, quel que soit son profil ou sa région.

Ce partenariat marque une étape majeure dans la collaboration entre les deux institutions et repose sur un dispositif renforcé et diversifié, incluant notamment le développement de nouvelles solutions monétiques et digitales (paiement dématérialisé, solutions pour les entreprises…), ainsi que le déploiement d’actions ciblant le développement de l’autonomie et la digitalisation des clients.

« Ce partenariat avec un leader des technologies du paiement mondial comme Visa s’inscrit en droite ligne avec notre stratégie de modernisation et d’excellence opérationnelle au bénéfice de nos clients », souligne M. Mohammed Fikrat, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc. « A travers cet accord, nous pourrons proposer à nos clients une infrastructure transactionnelle hautement sécurisée et à forte valeur ajoutée. Notre objectif est double : leur offrir les meilleurs standards internationaux et renforcer notre mission d’inclusion financière et digitale. »

Pour sa part, Mme Leila Serhan, SVP & Group Country Manager pour la région Afrique du Nord, Levant & Pakistan chez Visa, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de sceller ce partenariat stratégique à long terme avec le Crédit Agricole du Maroc, une institution dont la proximité historique et unique avec le tissu économique national est inégalée. L’appétence numérique des Marocains est aujourd’hui incontestable, puisque 97 % des consommateurs s’accordent à dire que les nouvelles technologies facilitent et accélèrent les transactions commerciales au quotidien[1]. Cette alliance vise précisément à transformer cette dynamique nationale en une réalité concrète et sécurisée pour tous, sur tout le territoire. En associant l’envergure technologique mondiale de Visa au capital confiance et à l’ancrage local du Crédit Agricole du Maroc, nous construisons un écosystème résilient qui propulsera la transformation digitale nationale et soutiendra durablement la croissance économique du Royaume».