La Bourse de Casablanca termine en territoire négatif ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire négatif mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,96% à 18.224,41 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,82% à 1.341,49 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,28% à 1.296,42 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a baissé de 0,58% à 1.824,74 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des pertes respectives de 0,75% à 17.513 pts et de 0,8% à 15.749,13 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (-2,44%), « Transport » (-2,36%) et « Sylviculture et papier » (-2,34%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Sociétés de placement immobilier » (+1,07%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+0,46%) ont signé les uniques performances positives.

Les échanges ont dépassé 102,6 millions de dirhams (MDH), dominés par les transactions sur HPS (23,45 MDH), Société des Boissons du Maroc (15,04 MDH) et Attijariwafa bank (11,62 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.042,13 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par S2M (-3,41% à 482 DH), Microdata (-2,98% à 775 DH), Managem (-2,97% à 13.351 DH), Sonasid (-2,92% à 1.930 DH) et BMCI (-2,89% à 605 DH).

Aradei Capital (+1,36% à 424,9 DH), Minière Touissit (+0,99% à 4.797 DH), Afric Industries (+0,92% à 328 DH), Stokvis Nord Afrique (+0,62% à 72,5 DH) et Stroc Industrie (+0,56% à 181 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

S.L.