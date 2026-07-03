Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 3 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 juillet 2026 - 09:11
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 3 juillet 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1714 – 11,8208

1 DOLLAR U.S.A. 8,8787 – 10,3185

1 DOLLAR CANADIEN 6,2662 – 7,2824

1 LIVRE STERLING 11,871 – 13,797

1 LIVRE GIBRALTAR 11,871 – 13,797

1 FRANC SUISSE 11,078 – 12,874

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3647 – 2,7481

1 DINAR KOWEITIEN 28,613 – 33,253

1 DIRHAM E.A.U. 2,4173 – 2,8093

1 RIYAL QATARI 2,4352 – 2,8302

1 DINAR BAHREINI 23,551 – 27,369

100 YENS JAPONAIS 5,5233 – 6,4189

1 RIYAL OMANI 23,061 – 26,801

S.L

A regarder aussi


Finale Maroc-Sénégal: ce qu’il faut retenir de l’audience au TAS
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 juillet 2026 - 09:11