Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 3 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 3 juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1714 – 11,8208
1 DOLLAR U.S.A. 8,8787 – 10,3185
1 DOLLAR CANADIEN 6,2662 – 7,2824
1 LIVRE STERLING 11,871 – 13,797
1 LIVRE GIBRALTAR 11,871 – 13,797
1 FRANC SUISSE 11,078 – 12,874
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3647 – 2,7481
1 DINAR KOWEITIEN 28,613 – 33,253
1 DIRHAM E.A.U. 2,4173 – 2,8093
1 RIYAL QATARI 2,4352 – 2,8302
1 DINAR BAHREINI 23,551 – 27,369
100 YENS JAPONAIS 5,5233 – 6,4189
1 RIYAL OMANI 23,061 – 26,801
S.L
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