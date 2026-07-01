Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 1er juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 1er juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1506 – 11,7966
1 DOLLAR U.S.A. 8,9087 – 10,3533
1 DOLLAR CANADIEN 6,2636 – 7,2794
1 LIVRE STERLING 11,786 – 13,698
1 LIVRE GIBRALTAR 11,786 – 13,698
1 FRANC SUISSE 10,997 – 12,781
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3711 – 2,7557
1 DINAR KOWEITIEN 28,719 – 33,377
1 DIRHAM E.A.U. 2,4254 – 2,8188
1 RIYAL QATARI 2,4435 – 2,8397
1 DINAR BAHREINI 23,631 – 27,463
100 YENS JAPONAIS 5,4755 – 6,3635
1 RIYAL OMANI 23,14 – 26,892
S.L
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